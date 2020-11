Covid, il presidente della Regione De Luca: «Vedo in giro per le tv amministratori imbecilli che sparlano di Napoli e della Campania ma non fanno nulla per la loro città»

«Per quasi 2 mesi la Campania ha subito un'aggressione mediatica, giornali e reti televisive nazionali che hanno descritto una sanità falsa e poi hanno fatto finta di sorprendersi. Per mesi abbiamo assistito a campagne scandalistiche, a interviste con uomini mascherati, ancora in questi giorni c'è qualche imbecille di amministratore della Campania che viene invitato e va in giro per le televisioni semplicemente per parlare male di Napoli e Campania». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «Amministratori - ha aggiunto - che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, per mettere ordine, cioè per dare una mano a contenere il contagio. Ebbene questi soggetti vengono ormai utilizzati come lo scemo del paese semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania. il gioco è talmente scoperto che è diventato noioso».

