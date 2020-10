De Luca: «In tv l'unica bimba che piange per andare a scuola, beve latte al plutonio»

«Abbiamo bloccato la didattica in presenza per primi in Italia, a fronte di dati drammatici del contagio nel mondo scolastico che avevamo. Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma contraria, ma io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che, di fronte ai dati del contagio, abbia dichiarato la sua disponibilità a portare i bambini a scuola». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. «Mi è capitato comunque - ha raccontato De Luca - di vedere un'intervista a una mammina, con la mascherina di tendenza e gli occhi ridenti e fuggitivi, che diceva: 'La mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma, voglio andare a scuola per imparare a scriverè. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola, l'unica al mondo a dare pure la motivazione: voglio imparare a scrivere, mi manca la grammatica e la sintassi, mi mancano gli endecasillabi. È un Ogm, cresciuta dalla mamma con latte al plutonio, l'unica al mondo è stata trovata da questo intervistatore».

«Più scuole, meno cabaret. Le bambine (e i bambini) che vogliono andare a scuola non sono Ogm ma il nostro futuro migliore. Caro De Luca, è la politica che deve smetterla di bere latte al plutonio e dare risposte alla vita delle persone». Lo scrive su Twitter il senatore Pd Tommaso Nannicini.

«Alla irresponsabilità di De Luca non c'è limite. La Campania presenta il quadro sanitario e sociale più preoccupante d'Italia e De Luca trova il tempo per insultare le mamme perché i propri bambini, a suo dire, hanno l'insano desiderio di andare a scuola. Una cosa esecrabile per il governatore. Certo che le mamme sbagliano a diluire il latte con il plutonio, dovrebbero diluirlo con lo stronzio perché in questo modo sicuramente i propri figli diventerebbero presidenti della Giunta Regionale». Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fdi in Campania.

Ultimo aggiornamento: 18:58

