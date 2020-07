Napoli, tutti negativi al Covid gli ultimi 29 tamponi nel campo rom a Secondigliano

Sono risultati tutti negativi al Covid, gli esiti dei 29 tamponi nasofaringei eseguiti stanotte nel campo rom sulla Circumvallazione Esterna, a Secondigliano. Un dato che allontana sempre di più l'ipotesi di un focolaio interno all'area nomadi gestita dal Comune di Napoli ma che non fa abbassare la guardia perché proseguiranno le operazioni di "Contact tracing".

In pratica, l'Asl Napoli 1 proseguirà nel tracciare i contatti dei contagiati, per i quali sono stati eseguiti i tamponi prima ai gradi più stretti di parentela e frequentazione. Dunque i 29 abitanti rom risultati negativi corrispondono ai contatti più vicini agli ultimi 3 casi positivi riscontrati ieri pomeriggio ma, a questo punto, le indagini epidemiologiche coinvolgeranno anche i componenti della comunità venuti a contatto in maniera saltuaria e meno assidua con i contagiati.

Da quando nel campo rom, è stata rilevata l'infezione da Covid in una 17enne al settimo mese di gravidanza, lo scorso 13 luglio, sono stati effettuati inizialmente 11 tamponi che hanno riscontrato due casi positivi, ovvero il marito della ragazza, anche lui di 17 anni e lo zio. Successivamente sono stati effettuati altri 9 tamponi, eseguiti sui contatti stretti dei parenti della 17enne che hanno rilevato altri 3 casi positivi al Covid tra cui un bimbo di 5 anni. Infine stanotte sono stati eseguiti 29 tamponi, tutti negativi per cui il bilancio complessivo, al momento è di 6 contagiati, inclusa la 17enne,unica ricoverata in ospedale a differenza degli altri in isolamento fiduciario.

Il campo rom non è mai stato chiuso o definito zona rossa ma al suo interno, si è cercato di potenziare le misure di prevenzione, con la distribuzione di materiale igienizzante e 1000 mascherine per bambini dall'associazione Salvabimbi Onlus in sinergia con l'Asl Napoli 1 e la Regione Campania.

