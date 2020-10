Asl Napoli 1, sono 488 i nuovi casi di positività al covid. Altri 18 ricoveri in ospedale

Sono 488 i casi di positività al coronavirus rilevati nella giornata di ieri sul territorio di competenza della Asl Napoli 1 Centro, e cioè la città di Napoli e l'isola di Capri. Dei 488 tamponi positivi (su 3.803 tamponi analizzati) 257 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta (247 asintomatici e 10 sintomatici). Nel suo riepilogo dei dati alle ore 24 del 24 ottobre, la Asl Napoli 1 Centro conta 100 nuovi guariti, 18 nuovi ricoveri in ospedale, 2 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 370 persone in isolamento domiciliare in più rispetto a ieri.

