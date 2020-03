Coronavirus a Napoli, l'auto dei carabinieri nei vicoli: applausi dai balconi

Napoli, ore 12.20, via Campitelli, a pochi passi da piazza del Gesù: applausi dai balconi da parte dei cittadini che rispettano le regole alla pattuglia dei carabinieri che passa con l'altoparlante per ricordare ai cittadini smemorati che non bisogna passeggiare per strada e che bisogna rispettare le regole del ministero, mantenendo sempre una distanza di un metro.



Atteggiamenti di indifferenza o di finta sorpresa, da parte di chi non rispetta la distanza, non sta in fila ad un metro dagli altri astanti all'esterno di un market. Intanto, come nel medioevo, le forze dell'ordine sono costrette a ricordare a tutti le regole minime di contrasto al contagio da corona virus.