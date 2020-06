150 palloncini bianchi per ricordare tutti i medici e i pazienti morti a causa del coronavirus: è stata una cerimonia emozionante quella che stamattina si è svolta al Loreto Mare, diventato covid hospital. Nel cortile della struttura medici e infermieri si sono stretti intorno in un momento toccante, nel momento in cui proprio il Loreto Mare è libero da altri ricoverati.



Nelle parole della cerimonia è stato celebrato l'impegno di tutto il personale ospedaliero, dai medici agli infermieri ai dirigenti, per l'abnegazione e il sacrificio prestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA