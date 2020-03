Coronavirus, a Napoli chiuse le sedi municipali di Barra e San Giovanni per sanificazione

LEGGI ANCHE

Chiuse le sedi municipali di corso Sirena a Barra e di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. É di oggi la decisione del direttore della VI municipalità del Comune di Napoli che ha richiesto interventi di sanificazione per eliminare ogni eventuale occasione di contagio da Covid-19.Stando a quanto racconta il presidente della municipalità di Napoli Est, Salvatore Boggia, nelle ultime ore, infatti, due persone provenienti dal Settentrione - dove il contagio da coronavirus è particolarmente esteso - hanno avuto accesso ai servizi demografici. Il campanello d'allarme è stato dato dal personale alla direzione che, per pura precauzione, ha disposto la chiusura degli uffici fino all'avvenuta igienizzazione dei locali. LDunque, resteranno chiusi tutti gli uffici fino a nuova comunicazione. A casa anche i dipendenti che non possono aderire al «lavoro agile», ovvero a distanza, già concesso a buona parte del personale del Comune di Napoli dopo le direttive del Governo.I residenti della periferia orientale che hanno necessità di accedere ai servizi demografici dovranno, dunque, recarsi alla sede municipale di piazza Michele De Iorio a Ponticelli.La validità delle carte d'identità rilasciate da pubbliche amministrazioni scadute o in scadenza è stata prorogata al 31 agosto 2020: lo prevede l'articolo 104 del decreto legge numero 18 vagato dal Governo il 17 marzo. Altri servizi sono fruibili online attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli.La VI municipalità è in campo anche per evitare inutili e pericolosi assembramenti di persone in strada vietati da decreti e ordinanze. Nonostante i continui inviti molte persone non rispettano le misure imposte dagli organi preposti e ciò aumenta il rischio di contagio.