Coronavirus a Napoli, vendita di dolci nella panetteria: chiusura di cinque giorni per Moccia

Alla fine la decisione è arrivata, inesorabile. Cinque giorni di chiusura per lo storico panificio “Moccia”, a Chiaia: il provvedimento - firmato dal prefetto di Napoli - è stato notificato due giorni fa ai titolari del negozio dalla Polizia locale.

LA CONTESTAZIONE

Un atto dovuto, sottolineano dal comando di via de Giaxa. A notificare il provvedimento prefettizio sono stati gli agenti della Unità Operativa di Chiaia, coordinati dal capitano Pagnano. La decisione della Prefettura che prescrive la sanzione accessoria di chiusura per cinque giorni è stata notificata giovedì, per cui l’esercizio commerciale potrà riaprire il 21, martedì prossimo, dal momento che la sanzione parte a far data dal giorno successivo alla notifica. Ma da dove nasce la decisione? Perché il panificio è stato chiuso? Le violazioni oggetto del verbale a Moccia sono state accertate il 26 marzo scorso, quando la Municipale verificò - nel corso dei controlli a tappeto in tutta la città - che la panetteria di via San Pasquale a Chiaia esibiva in vetrina, oltre ovviamente al pane, anche prodotti di gastronomia e dolci.

L’ORDINANZA

La competenza della Municipale rispetto a questo ed altri casi simili si radica sulla base della considerazione che il rispetto delle norme imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio in tema di prevenzione degli assembramenti resta in carico a polizia, carabinieri e finanza; trattandosi però - in questo caso - di una violazione dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la sua applicazione (con le relative sanzioni) è di competenza della Polizia Municipale. Se ne è parlato tanto, e tanto ha fatto discutere la decisione del Governatore campano in materia di produzione, vendita e anche consegna di prodotti alimentari e cibi cotti. De Luca, com’è noto, ha scelto la linea dura vietando ogni tipo di vendita e consegna a domicilio. Un’ordinanza, la sua, contenente tutte le misure restrittive adottate per contrastare il contagio da Coronavirus. A farne le spese sono ovviamnte stati non solo le pasticcerie e i forni, ma pure i vari servizi accessori di consegna a domicilio, a cominciare dai vari JustEat o Uber Eats. Regole stringenti, quelle applicate lo scorso 12 marzo, che almeno fino a nuovo ordine restano ancora oggi valide ventiquattr’ore su ventiquattro.

LE CONTROVERSIE

Inevitabile che le misure draconiane di De Luca - coincise proprio con il periodo delle festività pasquali - finissero con l’incidere sulla vendita di prodotti tipici come pastiere, tortani e casatielli. Ma proprio qui viene il bello. Già, perché sebbene i controlli siano stati rigorosissimi ed efficaci (e di questo va dato atto a chi aveva il dovere di farli rispettare di aver lavorato bene), nelle loro maglie pare siano riusciti comunque a passare non pochi furbetti. Soprattutto con le vendite online di prodotti gastronomici pasquali, quando non - addirittura - con passaggi quasi carbonari di pizze dolci e salate.

