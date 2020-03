Coronavirus a Napoli, circa 300 giovani medici pronti a scendere in campo

LEGGI ANCHE

Sono circa 300 i neolaureati in medicina a Napoli che potranno scendere in campo per dare il proprio contributo nella lotta contro il Coronavirus.Eliminata così la seconda prova scritta dell’esame di Stato, unico requisito necessario per l’immissione dei giovani medici nel sistema sanitario nazionale sarà un giudizio di idoneità al tirocinio formativo. Una boccata di ossigeno per far fronte alla carenza di personale sanitario , che non vedrà però i neolaureati impegnati in prima linea contro il Coronavirus.«L’emergenza dal punto di vista ospedaliero richiede più specialisti che abilitati con una conoscenza generale della materia - spiegaSicuramente però i giovani camici bianchi potranno fare la loro parte integrando e colmando le carenze dei servizi di continuità assistenziale sul territorio, come la guardia medica e la sostituzione dei colleghi di medicina generale.«Una volta abilitati - evidenzia de Siena - potremmo aiutare il cittadino a discernere soprattutto in questo periodo di panico i sintomi, a comunicargli se è effettivamente il caso di approfondire o sospettare altro».Al momento però nessuno può ancora esercitare la professione. Il giovane esercito di medici potrà entrare operativo soltanto dopo l’iscrizione all’Ordine di categoria. «Finché non saranno aperte le procedure e non riceveremo la matricola non potremo praticare - continua il vicecoordinatore dell’associazione - e visti i tempi burocratici non credo che arriverà prima del 27 marzo».La carenza di specialisti sul territorio ha fatto sì che si corresse ai ripari richiamando in trincea pensionati e rimettendo nel sistema medici militari. «Nel tempo non è stata fatta una corretta programmazione del numero di borse di specializzazioni statali e regionali - denuncia de Siena - si è creato creato quello che è definito “imbuto formativo”: all’ultimo test c’erano 18.000mila candidati a fronte di 8mila borse, il che vuol dire che 10mila medici che avrebbero voluto specializzarsi non hanno potuto avere accesso al percorso».