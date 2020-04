Coronavirus, a Napoli città 18 nuovi casi, nessun decesso e 14 guariti

LEGGI ANCHE

Sono 741 ad oggi i casi di coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza, 18 in più rispetto al dato fornito ieri dal Comune di Napoli., mentre sono 91 i clinicamente guariti (+5 rispetto a ieri) e 27 i guariti che risultano negativi in due test consecutivi (+9 rispetto a ieri). Il resoconto giornaliero è aggiornato alle ore 12 di oggi, venerdì 10 aprile. Nella città di Napoli si contano 122 asintomatici (+4), 162 ricoverati in ospedale (-1) di cui 11 in terapia intensiva (stesso dato di ieri) e 513 persone in isolamento domiciliare (+10 rispetto a ieri).