Coronavirus a Napoli: «In città 306 casi positivi, 87 ricoverati in ospedale e 14 morti»

Sono 306 i casi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza nella città di Napoli, 14 le persone decedute. I dati sono contenuti nel resoconto giornaliero fornito dal Comune di Napoli e aggiornato alle ore 11.30 di oggi, martedì 24 marzo.

Attualmente nella città di Napoli sono 3 gli asintomatici, 87 i ricoverati in ospedale, 10 i ricoverati in terapia intensiva, 208 le persone in isolamento a casa e 41 i clinicamente guariti, cioè i pazienti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica.

Ultimo aggiornamento: 15:05

