Napoli, la storia di Francesca: «Io qui, lui in Sud America per il Covid. Lo aspetto da cinque mesi»

Lei napoletana, lui cileno, nozze a Marechiaro il 22 settembre di due anni fa, poi la partenza per il Sud America, la vita a Bogotà, e la volontà della giovane coppia di far nascere a Napoli il piccolo Lorenzo. Era il 6 gennaio quando il bimbo ha visto la luce, pochi giorni prima che il papà tornasse in Colombia per questioni di lavoro. Sarebbe dovuto rimanere lì circa un mese, German Farias Elgueta, 36 anni, direttore operativo di un fondo di investimento - e poi tornare a Napoli, riprendere la sua bella famiglia e partire di nuovo, tutti insieme, per Bogotà. Purtroppo non è andata così: sono passati quasi cinque mesi e Francesca Caputo, 36 anni, il marito non lo ha più visto e rischia di rivederlo alla fine di agosto. Colpa del Covid, certo, ma anche di un pasticcio burocratico che la Farnesina non riesce a sbrogliare. Con un paradosso che i funzionari del ministero degli Affari esteri, evidentemente, non sono in condizione di risolvere. Leggendo il carteggio infinito tra Francesca Caputo e una serie di interlocutori - anche presso ambasciate e consolati ai quali ovviamente si è rivolta - viene fuori un vero e proprio capolavoro in base al quale la situazione è la seguente: lui non può partire per Napoli - dove ha moglie e figlio - perché si tratterebbe di turismo, e i turisti per adesso sono off limits; lei invece sì: Francesca Caputo, grazie al visto di cui dispone avendo sposato un sudamericano, sarebbe autorizzata a raggiungere il marito, ma a una condizione. Quella di lasciare a Napoli il bimbo di pochi mesi. La ragione è grottesca: Lorenzo non può partire con la madre, per unirsi al padre nella città dove vivrà, perché non ha il visto. Visto che non è possibile ottenere perché l'ufficio è chiuso.

Francesca, partiamo dall'inizio.

«Siamo arrivati a Napoli, insieme, i primi giorni di dicembre. Lorenzo è nato il 6 gennaio. Il nostro programma era quello di aspettare che passassero le prime settimane di vita del bambino, fargli le vaccinazioni, e poi prendere un volo per la Colombia».

E suo marito?

«German il 22 gennaio è andato via: dopo quasi due mesi trascorsi a Napoli doveva per forza tornare al lavoro in Colombia. All'inizio di marzo - sempre secondo i nostri piani - sarebbe venuto a prenderci».

Ma è sopraggiunto il Covid.

«Tutto fermo ovviamente. Con lui a Bogotà quando hanno vietato gli spostamenti. Abbiamo aspettato con pazienza che terminasse il lockdown. Prima il 3 aprile, poi il 4 maggio. A quel punto ero convinta che la situazione si sarebbe risolta. Si trattava di un ricongiungimento familiare, i voli c'erano, quelli umanitari, messi a disposizione dalla Farnesina proprio per queste ragioni».

Invece?

«Niente. Continuavano - e continuano - a negargli l'autorizzazione».

Per quale ragione?

«Dicono che si tratta di un turista e il turismo è vietato».

Ma se qui a Napoli ha moglie e figlio da riportare a casa?

«Appunto. Questa storia è diventata un incubo. Non so più che cosa fare e a chi rivolgermi. Siamo una famiglia in piena regola alla quale viene vietato il diritto al ricongiungimento: non riescono a mettersi d'accordo».

A chi vi siete rivolti?

«A tutti. Ambasciata, consolato e Farnesina».

Con quali risultati?

«Solito scaricabarile. Uno ti rimanda all'altro. Ho decine di mai scambiate con loro. Secondo quel che dicono dovrebbe essere la Farnesina a dare l'ok per la partenza».

Perché non lo fanno?

«Vorrei saperlo pure io: mi hanno detto perfino che abbiamo ragione, di aver capito perfettamente che si tratta di una famiglia e non di turismo. Ma la vera beffa è un'altra».

Quale?

«Seppure volessi tornare io in Colombia, e risolvere così il problema, non potrei farlo: Lorenzo non ha il visto e l'ufficio è chiuso. Quindi sarebbe un turista anche lui come suo padre».

Insomma, un disastro.

«Ho dato mandato a un avvocato. Pensate che in una delle mail inviatemi dall'Ufficio relazioni con il pubblico della Farnesina, chi la firma mi augura pure che suo marito abbia potuto fare rientro in Italia e ricongiungersi alla sua famiglia senza ulteriori, rilevanti inconvenienti».

Quando ha sentito l'ultima volta German?

«Lo facciamo in continuazione. Con le videochiamate provo a fargli vedere suo figlio che cresce: Lorenzo ha quasi sei mesi, quando lui è partito aveva appena due settimane. Il 17 giugno c'è un volo umanitario da Bogotà per Francoforte. Se riuscisse a salire su quello sarebbe un sogno».

