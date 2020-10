Napoli: alle 23 scatta il coprifuoco, la città è deserta ore prima dello stop

È una Napoli praticamente già svuotata quella che si avvicina allo scattare del coprifuoco per il Covid 19 che parte alle 23, con mezz'ora di tolleranza per chi esca da locali e ristoranti. Pochissime le auto in giro già alle 21 di venerdì sera, quando la città di solito è piena di traffico per i ristoranti, i teatri, la movida. Deserto il lungomare nella zona di Mergellina, con gli chalet senza clienti che stanno coprendo le vetrine con panni bianchi perché dalle 21 è vietata la vendita di cibo e alcol da asporto, permessa solo seduti al tavolo. Chiudono anche i chioschi sul lungomare, famosi per i taralli e la birra, che non hanno però tavolini. Anche nella zona collinare, in via Aniello Falcone dove al venerdì e sabato si riuniscono migliaia di giovani, ci sono solo alcuni ragazzi e ragazze seduti ai tavolini, ma nessuno in piedi vicino al muretto panoramico sul Golfo, sede della movida. In Piazza Sannazaro due i tavoli occupati ai ristoranti di pesce, mentre la pizzeria ha ancora un pò di persone a cena. Molte le auto delle Forze dell'ordine che pattugliano le strade principali.

