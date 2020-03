LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:17

Prevenire con corrette manovre di vestizione e svetizione - necessarie per indossare i dispositivi individuali di protezione (tute e mascherine) - la diffusione del contagiosissimo coronavirus Covid-19 nel personale tecnico delle unità di diagnostica per immagini e nelle rianimazioni e terapie intensive: il manager dell'azienda ospedaliera dei Colli (Monaldi-Cotugno-Cto)e il direttore sanitario di presidio del Cotugnohanno dato il via libera a un corso di formazione per il personale tecnico delle sale operatorie e delle radiologie.dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione (TSRM PSTRP). «In questo momento di grande emergenza - avverte il coordinatore regionale degli Ordini della Campania Franco Ascolese - dove il personale delle prime linee è fortemente esposto al rischio professionale e presta il fianco all'altissima contagiosità del Coronavirus, abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra piattaforma Fad e le nostre esperienze e competenze per formare il personale delle camere operatorie e delle radiologie sulle delicate fasi della vestizione e svestizione dei dispositivi. Spesso i malati giungono all'attenzione di medici e tecnici quando la malattia ha già prodotto una polmonite interstiziale importante. Attualmente - continua Ascolese - le misure di protezione con semplici mascherine chirurgiche sono da considerare troppo blande per prevenire efficacemente il rischio di contagio e nei luoghi santuario dell'assistenza le manovre corrette per indossare tute e mascherine sono delicate, lunghe e complesse ma fondamentali per prevenire il contagio»., di 125 Tecnici sanitari di riadiologia medica ed al tutto il personale delle radiologie dei centri sanitari pubblici e privati. L'adesione può essere fatta tramite adesione con un modulo presente sul sito dell'Ordine delle professioni sanitarie. «E' fondamentale il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione - conclude Ascolese - che, in particolare, vanno indossati nei reparti ad altissimo rischio come sono le rianimazioni e le radiologie. Qui, in questi giorni, si effettuano centinaia di delicate manovre assistenziali e diagnostiche con pazienti portatori di un'altissima carica virale». Le lesioni saranno svolte dal direttore dalla Unità operativa complessa di Diagnostica per Immagine del Cotugno (dottor Michele Coppola) e due tecnici di radiologia (dottor Alessandro de Fronzo e dottor Daniele Maggiore) a partire dalle ore 11 di domani. «Visto il numero ridotto di posti a disposizione - conclude Ascolese - sarà utile che le registrazioni avvengano in maniera collettiva: una registrazione per radiologia».