Coronavirus a Napoli, un'altra vittima: morto nella notte uomo di 74 anni, è il 32esimo decesso in Campania

La terribile notizia arriva dalla pagina Facebook. Nella notte è deceduto all'ospedale Cotugno l'uomo contagiato da coronavirus a Crispano. Settantaquattro anni, lascia moglie e figli. In misura precauzionale la famiglia rispetta a domicilio i protocolli di quarantena. Dal 5 marzo l'uomo non usciva di casa già per precedenti problematiche di salute. La notizia del contagio è stata divulgata lo scorso 16 marzo, pochi giorni dopo l'aggravarsi del quadro respiratorio.

Sul suo profilo il sindaco Michele Emiliano scrive: «Con grande tristezza devo comunicarvi la scomparsa del nostro concittadino che era stato colpito dal coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate in pochi giorni e non è riuscito a superare la crisi. Alla famiglia va la mia vicinanza a nome di tutta la città. Questo lutto ancora di più deve spingerci a restare a casa. Questo virus é imprevedibile e fino a quando non saremo usciti dalla grave fase di crisi continueremo ad essere tutti fortemente esposti. Restiamo a casa, segnaliamo alle forze dell’ordine quando c’è qualcuno che non rispetta i divieti. Insieme ce la faremo».



Ultimo aggiornamento: 11:00

Contattato telefonicamente, il primo cittadino spiega che in questi tragici giorni dovrebbe prevalere il senso civico dei cittadini e non la repressione, in questo tragico momento. Commenta Emiliano: «Stiamo valutando la chiusura dell'ufficio postale. Non ci sono utenze da pagare e questa mattina registriamo una fila enorme. Abbiamo bisono di educazione non repressione».