LEGGI ANCHE

«La Croce Rossa di Napoli cerca infermieri per le attività 118 e dialisi e volontari temporanei». È l'appello lanciato dapresidente del. L'emergenza coronavirus spinge Monorchio a chiedere agli infermieri una mano e aper entrare direttamente in contatto con il Comitato di Napoli così da avere le istruzioni per diventare subito operativi. Poi, rispondendo ai tanti, soprattutto giovani, che vorrebbero rendersi utili, Monorchio li invita a diventare volontari temporanei della Croce Rossa: «È un'occasione per dare una grossa mano a chi è in difficoltà: i volontari temporanei infatti si occupano soprattutto di fare la spesa e di portare farmaci a domicilio agli anziani soli e a tutte le persone fragili a cui è assolutamente sconsigliato muoversi anche per andare a fare solo la spesa. L'unico requisito - continua Monorchio - è essere maggiorenni e aver voglia di dare una mano. Chiamate il numero verde 800-065510 oppure compilate il form all'indirizzo 'volontari.cri.it'. Sarete subito contattati dal presidio più vicino che vi indicherà come partecipare al corso di formazione della durata di 5 ore. Subito dopo potrete diventare operativi e unirvi a noi».