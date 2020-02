«Sui mezzi Anm ma il problema è che centinaia di persone non vogliono andare a lavorare per paura. Ieri molte linee sono rimaste ferme». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di radio Crc. «Bisogna capire che se non si lavora, non si produce più nulla e tra un paio di mesi rischiamo di contare centinaia di disoccupati».

