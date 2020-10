Napoli, il sindaco de Magistris: «Il lockdown è questione di giorni»

«Io credo che, se non c'è un immediato rallentamento della curva esponenziale, il lockdown è questione di giorni». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1. «Non so quanti giorni - ha aggiunto de Magistris - dipende da quello che ci dicono le strutture tecniche, il sindaco non è un virologo. Ci sono delle strutture che si chiamano Istituto superiore della sanità, Comitato tecnico scientifico, Protezione civile nazionale e Protezioni civili regionali, Unità di crisi regionali, che dovrebbero puntualmente informarci invece che annunciare a mezzo stampa. ricordiamo cosa è successo a Napoli venerdì quando il presidente della Regione ha annunciato un lockdown regionale imminente, tra l'altro poi rimangiato. Io quindi direi: meno parole esplosive, più collaborazione istituzionale. Dobbiamo vederci e decidere insieme, tenendo però conto che le persone non vanno lasciate sole».

