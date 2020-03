Serrata da Coronavirus a Napoli, prime denunce. Il prefetto: «Casi isolati»

«Ho l'impressione che la città abbia ben reagito. I dati relativi ai controlli mi dicono che c'è stato un comportamento improntato al senso civico». Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha fatto ieri un primo bilancio del primo giorno post-decreto coronavirus. «Si è scelta la strada dell'azione non di sola repressione ha spiegato - prima di irrogare eventuali sanzioni a chi non rispetta le regole, le forze di polizia hanno l'incarico di spiegare, sensibilizzare, convincere le persone che hanno commesso delle violazioni. Chi non ha possibilità di scaricare i moduli di autocertificazione troverà le forze dell'ordine in possesso di tutto ciò che è necessario. L'importante è che la comunità sia consapevole di dover rispettare le regole». Polizia, carabinieri ed esercito in campo sono già in prima linea. Se i cittadini devono metabolizzare le limitazioni, anche le forze dell'ordine nelle ultime ore sono al lavoro per mettere a punto le strategie da adottare. La macchina operativa di polizia e carabinieri deve ancora mettersi in moto a pieno regime e ci vorrà qualche giorno per riuscire ad attivare pienamente i monitoraggi di sicurezza richiesti dal premier Giuseppe Conte. I primi effetti dei nuovi dispositivi si noteranno già a partire da questa mattina.

LEGGI ANCHE Coronavirus, mutui e le tasse sospesi: Cig estesa a tutti

I CHECK-POINT

La sfida più ardua sarà controllare gli spostamenti dei cittadini e le autocertificazioni che ognuno è chiamato a presentare quando è fuori casa. Si procederà per step e soprattutto adeguando la risposta delle forze dell'ordine in base ai comportamenti dei cittadini. Il primario obiettivo è far rispettare la norma che vieta assembramenti, più semplici da individuare e soprattutto pericolosissimi per alimentare ulteriormente la diffusione del Covid-19. Ma i monitoraggi a campione delle autocertificazioni sulle strade a percorrenza veloce, in quelle urbane, in stazioni e aeroporti saranno attuati via via sempre in maniera più stringente. E, soprattutto, se con il passare dei giorni venisse notato che i cittadini non rispetteranno le restrizioni potranno essere introdotti dei veri e propri check-point in zone strategiche. Stavolta viene fatto notare dai vertici delle forze dell'ordine - non c'è davvero tempo da perdere per frenare l'epidemia e ogni violazione sarà perseguita. Non saranno tollerate furbizie e tentativi di aggirare le direttive, il coronavirus è un nemico da combattere e abbattere nel minor tempo possibile. Ovviamente non c'è nessuna volontà di introdurre una sorta di stato di polizia ma, se sarà notata intolleranza alle nuove norme, le misure saranno più rigide. Anche per questo si fa appello al senso di responsabilità individuale e collettivo della cittadinanza.

I BLITZ

In attesa di offrire anche gli agenti le istruzioni necessarie ad operare, già ieri sono stati compiuti i primi blitz. La Polfer ieri ha denunciato un passeggero su un treno per Roma che non solo viaggiava proveniente da altra provincia immotivatamente, ma approfittando dell'epidemia è stato trovato in possesso di 200 mascherine da vendere abusivamente. In provincia i controlli si sono concentrati nei locali. Denunciati dai carabinieri tre titolari di due esercizi commerciali. Il primo, proprietario di una sala giochi a Qualiano è stato sanzionato per aver lasciato aperta l'attività nonostante i divieti. Stessa sorte per due coniugi titolari di un'agenzia di scommesse, sempre a Qualiano, che non hanno rispettato la serrata. Proprio i carabinieri saranno in prima linea, soprattutto nella primissima fase, per controllare che tutti si comportino al meglio. La capillarità dell'Arma, con una caserma dislocata in ogni singolo comune campano, sarà la rete principale da cui partire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA