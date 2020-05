Questa volta hanno scelto un modo diverso per rappresentare le proprie difficoltà, i disoccupati della vertenza Bros: invece di provocare disagi a Napoli per denunciare la propria condizione, si sono rimboccati le maniche per pulire e disinfettare alcuni luoghi simbolo della città.



Così in una cinquantina, guidati da Mario Granato, si sono autotassati per comprare mascherine, tute e disinfettante e prima hanno ripulito e disinfettato la Galleria Principe di Napoli, luogo di ritrovo di un gruppo di senzatetto che lasciano rifiuti (e fanno i loro bisogni) ovunque.

Poi il gruppo di disoccupati si è spostato in piazza Cavour dove il problema di rifiuti ed escrementi è identico sia per la presenza di numerosi clochard sia per l'utilizzo selvaggio dei giardinetti da parte di alcune persone, tra cui vari immigrati. Un modo per riportare al centro la questione del lavoro ma di essere utili alla città.