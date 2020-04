Coronavirus a Napoli, lei positiva col marito negativo in casa: «13 giorni per avere il tampone»

Ha aspettato un mese per avere un tampone. Un mese tra incertezze, paure e dolori lancinanti. La storia di Anna (nome di fantasia) 56enne di Pozzuoli comincia all’inizio di marzo, quando i primi sintomi del covid–19, si manifestano attraverso febbre alta e dolori alle ossa ed alle mani. A portare “fuori” strada i medici però, sono i buoni risultati degli esami del sangue e le patologie pregresse legate a reumatismi di cui la donna soffre da tempo. Fastidi che probabilmente il virus ha accentuato e reso insopportabili, ma che non “accendono la spia” degli esperti che continuano a curarla con il cortisone.

Il peggio però è solo rimandato. Al termine di ogni ciclo di cura infatti, la febbre risale e con essa tornano in dolori. Un malessere che non cessa a diminuire e che solo grazie a nuovi esami del sangue, prescritti dall’ennesimo reumatologo, risultano alterati. Siamo alla metà di marzo e solo in questo momento Anna chiede al proprio medico di base, seguendo le direttive del ministero della salute, come poter fare il tampone. Esame per il quale parte richiesta il 24 marzo ma sarà effettuato solo il 6 aprile: 13 giorni dopo.



«In quella occasione – afferma Anna – il tampone è stato fatto anche a mio marito che vive con me. Fortunatamente lui è risultato negativo ma adesso sono ancora in attesa di sapere come sarà il futuro. Mi piace pensare che le cure di cortisone possano avermi evitato problemi polmonari ma adesso non so come andare avanti».

Ora la donna racconta di temere ritardi che possano rallentare il suo percorso verso la guarigione.

«Non vorrei essere messa in attesa – conclude – perché a questo punto sono spaventata. In televisione sentiamo della vicinanza e dell’ottimo lavoro dei medici a cui chiedo di non lasciarmi sola. Io e mio marito siamo in casa da oltre un mese e non abbiamo modo di avere contatti con qualcuno che ci possa indicare la strada da seguire. Stiamo vivendo settimane di paura e difficoltà che speriamo passano al più presto».





