Coronavirus, a Napoli Est centinaia di pacchi per i poveri grazie alle donazioni di cittadini e aziende

Due giorni dopo l'appello di associazioni e parrocchie di Napoli Est, oggi gli operatori della protezione civile hanno consegnato i "pacchi" con i generi di prima necessità alle famiglie particolarmente bisognose dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.É stato forte il sostegno alla rete “Riparti...Amo Barra” nata proprio negli ultimi giorni per fronteggiare l'emergenza sociale generata dalla crisi sanitaria in seguito alla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Non solo messaggi di solidarietà e vicinanza all'impegno delle associazioni di Barra che hanno messo su la "macchina organizzativa" ma anche aiuti concreti. Sono numerose, infatti, le persone che hanno donato alimenti e altri prodotti di prima necessità, come testimonia don Fulvio Stanco, il parroco della chiesa di Sant'Anna in corso Sirena dove è stato allestito uno spazio per stipare il materiale e per confezionare i pacchi. Importanti donazioni sono arrivate anche da alcune aziende della periferia orientale sollecitate dalla VI municipalità del Comune di Napoli.Sono ben centoundici le famiglie alle quali oggi sono state recapitate le buste con ogni tipo di prodotto, soprattutto cibo. A consegnare sono i volontari dell'associazione Quadrifoglio nel quartiere Ponticelli e quelli della Sant'Erasmo per Barra e San Giovanni a Teduccio. Gli operatori della protezione civile sono gli unici autorizzati a consegnare i pacchi a domicilio.É una prima risposta a una esigenza manifestatasi con tutta la sua drammaticità proprio negli ultimi giorni. Non solo gli appelli silenziosi dei bisognosi raccolti dai parroci dei tre quartieri ma anche manifestazioni di rabbia e disperazione. Situazioni che ha reso necessaria la presenza delle forze dell'ordine all'ingresso di alcuni supermercati della periferia orientale a garanzia del personale e dei cittadini stessi.Le richieste di aiuto, quindi per ricevere il pacco con prodotti di prima necessità, possono avvenire attraverso il numero telefonico 3273225345 al quale potranno chiamare anche tutti coloro che desiderano donare. Sono arrivate offerte anche sul conto corrente aperto per l'occasione (IBAN IT81O0200803451000103639093) e che saranno utilizzate per l'acquisto di farmaci e altri prodotti più specifici. Si continuerà a distribuire il materiale anche nei prossimi giorni.Intanto questa mattina sono state consegnate nella sede municipale di via Atripaldi le mascherine realizzate da un artigiano di Napoli Est che saranno distribuite ai cittadini dei tre quartieri e anche ai dipendenti e agli operatori che lavorano nei tre municipi. Nonostante la paura del contagio, dunque, è forte il senso di solidarietà e vicinanza dei cittadini verso chi vive momento di seria difficoltà.