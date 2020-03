LEGGI ANCHE

Fermare gli autobus nella città di Napoli garantendo solo il servizio in determinate fasce orarie per consentire lo spostamento di quanti devono necessariamente andare a lavorare e non possono usufruire del 'lavoro agilè. La richiesta è stata inviata dal presidente della commissione consiliare del Comune,, al sindaco,, al presidente della Regione,, e al Prefetto,«Si susseguono le segnalazioni di assembramenti sui bus da parte di cittadini per lo più sprovvisti di mezzi di protezione - afferma Simeone - Capisco che sospendere il servizio di trasporto pubblico su superficie possa essere una scelta impopolare ma la ritengo fondamentale per combattere questa pandemia. Mi giungono segnalazioni di persone che utilizzano il mezzo pubblico come passatempo mettendo seriamente a rischio la propria salute, quella degli altri passeggeri e quella dei lavoratori che responsabilmente stanno svolgendo un servizio alla collettività. I bus potrebbero diventare un veicolo di contagio collettivo. Si deve intervenire subito», conclude.