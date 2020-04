LEGGI ANCHE

È stato fermato dai Carabinieri mentre faceva joggingma ha fornito false generalità ed ha provato a fuggire. Un uomo di 43 anni, già denunciato in passato, è stato fermato dai militari della compagnia Stella in applicazione della normativa anti-contagio da Covid-19.. A questo punto il 43 enne ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato e denunciato per false dichiarazioni e resistenza.