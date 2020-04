Coronavirus a Napoli, continuano incontri e passeggiate nei giardini a Fuorigrotta

Dopo un mese dall'emergenza coronavirus c'è ancora chi non riesce a rinunciare alle vecchie abitudini. Le denunce e le segnalazioni dei cittadini, non hanno sortito effetto e la piazza dell'Oasi del Cerlone a Fuorigrotta, continua ad essere un luogo di ritrovo per i più giovani. Un punto in cui si passeggia, ci si incontra e scambiano due chiacchiere comodamente seduti sul muretto dei giardini centrali. Consuetudini che neanche il rischio contagio riesce ad eliminare e che scatenano la rabbia e la preoccupazione di chi, dai balconi delle proprie abitazioni, assiste a queste scene.



«Noi rimaniamo in casa – affermano i residenti – ma quanto pare siamo i soli. C'è chi ancora non comprende il rischio che corre nel frequentare le strade senza motivo. Le passeggiate e le soste insono continue e le nostre denunce non sono servite a niente.continua ad essere zona franca per chi non rispetta i decreti e nessuno riesce a risolvere il problema. A questo punto chiediamo dei presidi fissi delle forze dell'ordine, perchè questi ragazzi mettono a rischio la salute di tutto il quartiere».