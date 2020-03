Coronavirus a Napoli, nasce «Fuorigrotta solidale» a sostegno di anziani e bisognosi

Quasi trenta volontari radunati in poco più di una settimana per assistere chi – a causa dell'emergenza Covid-19 – non riesce a provvedere al proprio sostentamento. Questo il risultato ottenuto da Annalisa Mantellini Gianluca Cavotti e Francesco Sollo della “Casa del Popolo” con il progetto “Fuorigrotta solidale” che in soli sette giorni, ha già espletato 20 servizi di spesa ed acquisto di farmaci, nell'area della X Municipalità. Anziani e soggetti a rischio sono al centro di questa ed altre iniziative che ogni giorno provvedono al sostegno delle famiglie dell'area flegrea.

«Siamo contenti – dichiarano Mantellini e Cavotti – di aver creato questa rete di solidarietà. In un momento del genere abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per non dimenticarci dei più bisognosi. Nel nostro quartiere sono tante le persone che necessitano di un aiuto e noi abbiamo il dovere di dare il nostro contributo. Ogni giorno andiamo a fare la spesa per loro e cerchiamo di recapitargliela nel minore tempo possibile, facendo attenzione a tutte le cautele da adottare in queste settimane di allarme per la salute pubblica».

Consegne che avvengono in piena sicurezza, attraverso l'uso di presidi sanitari come guanti e mascherine. Ma non basta. Nessuno dei volontari entra mai in contatto con le persone assistite.



«I pacchi e le buste della spesa – concludono i volontari – vengono lasciati all'esterno delle abitazioni, perchè vogliamo garantire la sicurezza degli anziani a cui diamo una mano. E' giusto tutelarli da questo punto di vista non esponendoli a pericoli inutili. Siamo felici di poterci mettere al servizio degli altri in un periodo di emergenza che coinvolge ognuno di noi. Speriamo che in tanti possano fare lo stesso nei loro quartieri, perchè le richieste aumentano di giorno in giorno».

