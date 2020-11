Il Covid miete un'altra vittima a Giugliano. Il report dell'Asl che riportava solo due giorni fa 18 casi, nella notte si è aggiunto un altro decesso. Si tratta di Giuseppina Cipolletta, 70 anni, docente di religione in pensione alla scuola Basile. La donna, molto conosciuta in città, cognata di monsignor Luigi Ronca della chiesa di Santa Sofia, la scorsa notte si trovava all'ospedale San Giuliano perché le sue condizioni si erano aggravate. I medici hanno provato a fare tutto il possibile ma la 70enne non ce l'ha fatta. La donna era catechista e ministro dell'eucarestia alla chiesa Madonna delle Grazie. Su Facebook sono stati diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia. Anche dalla comunità della collegiata sono arrivate parole di vicinanza ai familiari. «Con cuore colmo di tristezza - scrivono - ci stringiamo nell'affetto e nella preghiera al nostro caro rettore Don Luigi Ronca e alla sua famiglia per la perdita della cara cognata Pina. Consapevoli che Ella è certamente nelle mani di Dio, assicuriamo come comunità la nostra preghiera, invocando la consolazione di Dio e l'intercessione del nostro Santo Patrono San Giuliano».

Intanto in città, stando all'ultimo aggiornamento del 2 novembre, sono 1156 gli attualmente positivi. Un trend costantemente in crescita che preoccupa il sindaco Pirozzi. E non va meglio a Villaricca dove in pochi giorni si sono registrati 130 nuovi casi per un totale di 347. Per questo motivo la sindaca Mariarosaria Punzo ha firmato un'ordinanza con nuove misure restrittive. Sono sospesi il mercato settimanale e il mercatino dell'usato che si svolgono tradizionalmente nell'area fiera il venerdì e il sabato. «Ho garantito agli operatori che ci lavorano che non appena la curva inizierà a scendere subito ripristineremo queste attività» ha detto Punzo. Intanto al Comune è risultato positivo un dipendente, per questo oggi saranno effettuati tamponi a tutti i funzionari. I parchi pubblici restano chiusi dalle 14 come già previsto da una precedente ordinanza. La sindaca ieri è scesa nuovamente in strada con la municipale per effettuare controlli. «Stavolta ci sarà maggiore rigore perchè chi è sordo alle nostre richieste non possiamo consentire che continui a esserlo» ha tuonato il primo cittadino. Anche a Qualiano il sindaco De Leonardis ha firmato un'ordinanza per la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, corner sportivi e sale slot e il divieto di trasmissione al pubblico di eventi televisivi per evitare assembramenti.



