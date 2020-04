Coronavirus a Napoli, il caso della grigliata nella scuola: dieci vandali finiscono nel mirino

Hanno atteso che le forze dell’ordine andassero via, per accomodarsi in giardino e dare inizio al pranzo di pasquetta. Lì, a scuola, al sole, gli uni accanto agli altri, con tanto di brace accesa. Una decina di persone, a giudicare dalle sedie e dai resti del bivacco, capaci di inanellare in poche ore una sfilza di reati: dalla violazione dei dispositivi anticovid, alla violazione di domicilio, fino al danneggiamento. Una decina di vandali, che hanno fatto incursione all’interno della scuola-nido Ammaturo al rione Amicizia, nel giorno di pasquetta. Come una gita, come una scampagnata, nel cuore di uno spaccato metropolitano dove la «Ammaturo» rappresenta l’unico presidio di formazione e di legalità. Indagine della polizia, si punta a identificare i componenti del nucleo familiare allargato protagonisti dell’episodio: si tratta di soggetti che abitano in zona, padroni del posto, che hanno avuto la possibilità di scrutare le mosse delle forze dell’ordine, per poi agire in contropiede. Intorno alle 13, quando ormai la polizia aveva fatto la sua ronda, hanno dato inizio al pic nic, a dispetto della cura che insegnanti e dirigenti hanno mostrato in questi anni per la scuola dove sono iscritti i più piccoli del quartiere. A dare la notizia è stato Ivo Poggiani, presidente della municipalità, che su facebook racconta la vandalizzazione del giardino dell’istituto, con tanto di foto dei resti della tavolata: «Non ho parole per voi, siete il male di questa città», ha denunciato Poggiani. Non è il primo caso di incursione all’interno dell’istituto, segno evidente di una dimestichezza a gestire una struttura pubblica come se fosse la continuazione della propria casa. Negli ultimi mesi si sono registrati all’interno della Ammaturo alcuni furti del materiale informatico e una serie di atti vandalici, che hanno messo in moto una gara di solidarietà della parte sana del quartiere a tutela della scuola.

Ma è profonda l’indignazione della dirigente dell’istituto, la preside del plesso San Francesco (che comprende anche l’Ammaturo) Mena Nocera: «Il plesso in via Lorenzo Giusso, è sempre più preda di attacchi spregevoli e meschini di matrice diversa, ancor di più in questo periodo in cui, per via dell’emergenza, sono sospese le attività didattiche - scrive - ragazzi che incontrollati accedono alla palestra per giocare a pallone e devastare gli attrezzi a disposizione; giovinastri che ne hanno fatto un diversivo di giornate annoiate alla ricerca di un brivido in nome del quale vandalizzano le nostre aule e gli arredi; ladri di quart’ordine che pensano di trovare chissà quali tesori all’interno degli armadietti sistemati nelle aule; «mariuoli» incalliti che devastano i pochi beni ancora disponibili nelle aule dei vostri figli, mi riferisco alle lavagne interattive multimediali. Nessuno si meraviglierà dell’ultima delle schiere di approfittatori dello spazio pubblico destinato ai vostri figli - scrive ancora la preside - si tratta di individui che vi bivaccano, organizzando Pasqua e pasquetta in compagnia dei loro simili, inanellando in un solo momento più reati: usurpano lo spazio pubblico e mettono a rischio anche la salute di tutti noi. Dei veri campioni! Credetemi, faccio fatica a collocarli, a censirli, anche a giudicarli».

Ed è ancora il presidente Poggiani a rilanciare un patto all’insegna della solidarietà a tutela della scuola presa di mira: «Alla preside, al personale scolastico, ai tanti genitori e residenti nel quartiere, alle associazioni che in questi mesi sono intervenuti per abbellire la scuola o ad organizzare attività formative, dico che io sto con loro. Chiedo l’intervento di tutte le istituzioni per garantire videoprotezione all’esterno della scuola, a tutela di un presidio decisivo per l’intero quartiere».

