Coronavirus a Napoli, infermiera del Cardarelli positiva: «Fate i tamponi alle mie figlie»

«Non possiamo fare i tamponi alle sue figlie». E’ questa la risposta che un’infermiera dell’ospedale Cardarelli, risultata positiva al Coronavirus, si è sentita ripetere più di una volta. «L’Asl mi contatta quotidianamente, per monitorare le mie condizioni- spiega la 48enne napoletana- ma sostengono che non c’è la sintomatologia per sottoporre ai test le mie figlie».che «sta manifestando una tosse anomala e che non accenna a diminuire». L’infermiera, in forza al reparto di Dermatologia dell’ospedale collinare, recentemente, aveva prestato servizio anche presso altre unità operative sebbene indossando, sempre, i dispositivi di protezione in dotazione a chi non assiste pazienti specificatamente Covid. Vale a dire, indossando mascherina chirurgica e guanti.. Di conseguenza, per la donna, è cominciata la quarantena in attesa del tampone rinofaringeo che l’11 aprile, ha confermato la sua positività. «Ho avvisato fin dal test rapido, tutte le persone con cui ero venuta in contatto, sebbene la mia vita fosse divisa solamente tra casa e ospedale e, per correttezza, ho provveduto anche a comunicarlo nel condominio- racconta l’infermiera- la grande difficoltà ora è accudire le mie figlie mantenendo distanze di sicurezza e disinfettando continuamente la casa». Il problema non è solo pratico, dal momento che la donna si prende cura da sola di una figlia di 18 anni e della piccola di tre anni e mezzo, ma si tratta «tutelare la loro salute» afferma la 48enne.«All’inizio ho chiamato al medico di base, richiedendo i tamponi per le mie figlie ma non avendo sintomi sospetti, mi ha detto che non poteva attivare la procedura per richiederli» racconta l’infermiera asintomatica che aggiunge «l’Asl mi ha dato la stessa risposta, eppure da qualche giorno mia figlia più piccola ha una tosse strana e non so cosa fare». La donna, non ha sintomi, ma diventa sempre più difficile badare alla minore con guanti, mascherina e limitando il contatto fisico. «Chiedo che le mie figlie vengano sottoposte al tampone- conclude l’infermiera- non so come gestire questa situazione e vorrei solo un aiuto per affrontare più serenamente questo periodo difficile».