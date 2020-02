Psicosi Coronavirus a Napoli, «ingresso vietato» nello storico palazzo dello Spagnolo

La psicosi per il coronavirus non si placa a Napoli, dove i supermercati sono stati presi d'assalto da parte di cittadini sempre più preoccupati. Accade addirittura che nello storico Palazzo dello Spagnolo al Rione Sanità sia stato affisso al portone il seguente cartello: «Per la cautela dello stabile al coronavirus è vietato l'ingresso ai non residenti».

Parliamo di uno dei luoghi più gettonati del turismo napoletano, lì dove tanti visitatori si recano a scattare fotografie. E' un capolavoro dell'arte tardobarocca e rococò con scalinata ad ali di falco progettata da Ferdinando Sanfelice nel XVIII secolo. Frequenti in questo palazzo erano le visite del re Carlo III di Borbone, che qui cambiava i cavalli per prendere dei buoi capaci di portarlo fino alla reggia di Capodimonte lungo la ripida via Vergini. In questo stabile dovrebbe nascere il tanto atteso museo di Totò. In attesa che passi la fobia del coronavirus, ovviamente.



Foto: Yuliya Sanchenko

