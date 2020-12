Covid: morto Gianni Buono, per quattro anni sindaco di Ischia

«Questo maledetto virus ha portato via con sé anche Gianni Buono, ex sindaco di Ischia». Lo scrive su Facebook il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. «Amministratore competente ed appassionato – ricorda sul social network il senatore De Siano - durante la sua carriera politica è riuscito a realizzare importantissime opere pubbliche sull’isola. Oggi ci lascia un grande sindaco, ma soprattutto una persona perbene. Stringiamoci al dolore della famiglia e dell'intera comunità ischitana. Ciao Gianni, riposa in pace», conclude il coordinatore campano di Forza Italia. Gianni Buono, 75 anni, era stato sindaco di Ischia dal 1994 al 1998.

