Coronavirus, a Napoli isole ecologiche chiuse: «Chiamateci e prendiamo i rifiuti»

«Nell'ambito delle attività intraprese a tutela della salute dei cittadini e degli operatori ecologici in questa fase di contenimento alla diffusione del COVID-19, è stato sospeso da stamattina 23 Marzo fino al 3 Aprile il servizio delle Isole Ecologiche di Asia Napoli».Lo rende noto l'assessore all'Ambiente. «I cittadini potranno continuare a conferire eventuali rifiuti ingombranti usufruendo del Servizio di prelievo gratuito a domicilio, contattando il numero verde 800-161010 - spiega - Ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione e colgo l'occasione per porgere a tutti i dipendenti del servizio di igiene urbana tutta la mia vicinanza e la mia gratitudine per la professionalità con la quale ogni giorno garantiscono il servizio della raccolta dei rifiuti».