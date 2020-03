Coronavirus a Napoli, lettera di un dipendente: «Ci negano il telelavoro»

«In ufficio siamo circa 90 dipendenti e abbiamo chiesto il tele-lavoro. Ognuno ha una sua storia e relativi parenti da tutelare: una madre anziana, un marito paziente oncologico, una moglie incinta, un padre con alzheimer o un figlio asmatico. La risposta alla nostra richiesta di lavorare da casa è stata un secco no». E’ la denuncia contenuta in una lettera anonima indirizzata alle istituzioni, scritta da un dipendente di un’azienda con sede al centro direzionale di Napoli e ricevuta dal Mattino.it.

Dinanzi alla richiesta di lavoro a distanza di un gruppo di professionisti durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus, il datore di lavoro «ha prima giustificato con la mancanza di apposite regolamentazioni – continua la missiva - e poi, una volta smentito, ha affermato di non credere nelle attività a distanza, smart working, lavoro agile e così via, bollando le misure come fallimentari e inefficaci». Conclusione? «Ci ha consigliato - racconta il dipendente nella lettera - in caso di problematiche serie e inderogabili, di andare in ferie per un massimo di 5 giorni o altrimenti mettersi in malattia».

L’impiegato descrive poi l’atmosfera di timore che respira nel tragitto che lo porta da casa fino al posto di lavoro. «Arrivo tutti i giorni da Cavalleggeri prendendo la metropolitana. Se arrivato alla stazione Garibaldi è palpabile il calo di gente in attesa dei treni, la stessa cosa non si può dire dell’esercito in marcia su corso Meridionale diretto verso i grattacieli per sbarcare il lunario – racconta - Si cerca di camminare a distanza, alcuni indossano la mascherina, ma alla fine alle 9 in punto si deve marcare il cartellino e quindi si procede spediti».



La difficoltà nel rispettare le misure di contenimento imposte dai decreti ministeriali per contenere il diffondersi del virus diventa lapallissiana di fronte a un semplice gesto che i dipendenti compiono per arrivare ai piani alti dei palazzoni della cittadella napoletana. «Si arriva alle ascensori e si sta in fila aspettando il proprio turno, e anche qui la distanza di sicurezza è un’utopia – scrive l’impiegato - Magari la prima ascensore è affollata e allora pensi che sia meglio aspettare la prossima, ma poi anche quella dopo si riempie. Pensi di salire a piedi, ma tutte le mattine fino al 19esimo piano rischi un infarto e allora ti rassegni e sali verso l’ufficio sperando che nessuno starnutisca. Arrivi così al piano per fare un lavoro, come la maggior parte degli impiegati di oggi, che potresti fare tranquillamente da casa rispettando orari e mansioni».



Di qui l’appello finale rivolto dal dipendente alle istituzioni: «Oggi la maggioranza dei dipendenti svolge mansioni che possono essere eseguite da casa. C’è davvero bisogno che tutti siano presenti entrando a contatto ogni mattina con centinaia di persone? Ma davvero un decreto non può obbligare le aziende al telelavoro per le mansioni d’ufficio che non hanno rapporti con il pubblico? Davvero i sindacati non possono far nulla?».



«E intanto il rischio cresce per tutti perché la classe dirigente meridionale si rivela ancora una volta la più becera e con un senso del lavoro vecchio, bigotto e inadeguato – è l’amara conclusione della lettera - È chiaro che il mondo non si può bloccare, ma non si ferma certamente se gli impiegati lavorano da casa preservando la salute propria e quella dei propri familiari».

