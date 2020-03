Primo decesso da Covid-19 nel comune di Marano. Aveva 66 anni ed era ricoverato da giorni presso l'ospedale di Giugliano l'uomo che ha perso la vita stamani. Le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore. I familiari della vittima, che risiedono nella zona del centro storico di Marano, sono tuttora in quarantena precauzionale. A Marano, nelle ultime ore, si sono registrati diversi casi di popsitività: quattro in sole ventiquattro ore, come annunciato dal sindaco Rodolfo Visconti.

LEGGI ANCHE Napoli, contromano sulla rampa della tangenziale: multa da 2mila euro

Anche un altro contagiato, da quanto si apprende, versa in gravi condizioni in un ospedale di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA