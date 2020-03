Coronavirus a Napoli, le mascherine restano introvabili, appello al prefetto

LEGGI ANCHE

Proteggersi è un'impresa, ai tempi del coronavirus. Inutile fare la fila davanti alle farmacie, dove si entra in tre per volta: mancano le mascherine anche per gli operatori. Scarseggiano negli ospedali e negli ambulatori. Di qui l'Sos al prefetto di Napoli, dopo le sollecitazioni dello stesso governatore de Luca al capo del dipartimento di Protezione civile.«Ne ho vendute 150 sabato scorso in mezza giornata, ne ho ordinate altre mille che avrei dovuto ricevere lunedì», spiega Michele di Iorio, leader di Federfarma Napoli, 330 croci verdi, quasi tutte se non proprio tutte senza scorte. «C'è un problema nelle forniture, la produzione maggiore di questi presidi avviene proprio a Wuhan, la città cinese dell'emergenza», chiarisce il numero uno di Federfarma. «Stiamo ordinando anche su Amazon, ma i tempi di consegna restano incerti e i prezzi arrivano alle stelle». Tant'è che al prefetto di Napoli l'Ordine dei farmacisti con il presidente Vincenzo Santagata chiede «mascherine e altri dispositivi di protezione individuale in quantitativo idoneo a coprire, peraltro, le esigenze degli operatori sanitari».Dice Lorenzo Medici, segretario generale di Cisl Fp, che le carenze si registrano anche negli ospedali. «Il rifornimento di mascherine e di camici sterili avviene con il contagocce. Una logica dettata da difficoltà nazionali, non solo regionali. Ma chi lavora nelle strutture di frontiera ha bisogno di presidi fondamentali, anche il personale ha in paura. E il contagio di medici e infermieri va assolutamente evitato, altrimenti l'intero sistema va in tilt».Ma il sindacalista solleva anche un'altra ragione di criticità: «Il governo con i nuovi provvedimenti non ha previsto un euro al di là dei fondi sanitari già stanziati».Il geriatra Gabriele Peperoni è vice presidente del Sumai, il sindacato che rappresenta gli specialisti al lavoro negli ambulatori nei distretti rimasti aperti dopo lo stop delle attività negli ospedali. E già da giorni segnala l'«alto rischio di contagio per i medici, oltre che per i pazienti: mancano anche le dotazioni di base», ripete. «In primo luogo - propone Peperoni - sarebbe necessario un servizio di portierato,per impedire che alle 8 del mattino si ritrovino in ambulatorio i pazienti che hanno visita nelle ore successive. E poi, siamo quasi tutti sforniti dei minimi dispositivi di protezione individuale: non abbiamo né mascherine né gel disinfettante per le mani. Siamo in prima linea, ma troppo spesso inermi contro questo nemico invisibile».E, nelle chat su WhatsApp, circola una foto che mostra un professionista consegnare le ricette dalla finestra al piano terra: soluzioni fai-da-te.