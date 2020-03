Coronavirus, medici assenti al Cardarelli di Napoli, il manager: «Sono solo 33 dottori». I sindacati: «Non siamo vigliacchi»

LEGGI ANCHE

«Sono in totale 33 e non 249 i medici del Cardarelli, su 739 di cui 16 nei dipartimenti assistenziali e 17 nel dipartimento di emergenza e accettazione (pronto soccorso che fronteggiano anche il Covid 19). Di questi ultimi 4 sono affetti da patologie croniche e 4 positivi al tampone per il Covid 19 in isolamento fiduciario in base alle disposizioni di sorveglianza sanitaria prevista dal decreto del governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.Gli altri 9 sono ammalati per il Covid 19».Dopo l'intera mattina passata a verificare negli uffici amministrativi i numeri reali della presunte situazioni di assenteismo e di ingiustificate assenze per malattia del personale medico denunciate dal diprettore del dipartimento di emergenza del Cardarelli sui social,. Sugli altri profili sanitari sono in corso le indagini e gli approfondimenti del caso.riservandosi altre azioni a tutela e difesa del lavoro dei suoi dipendenti e del buon nome dell'azienda ospedaliera. «Il diretto interessato, il medico protagonista della denuncia, non rilascia invece ulteriori dichiarazioni ufficiali ma trapela che starebbe per mettersi in ferie per alcuni giorni a causa dello stress e della stanchezza accumulati negli ultimi giorni. Giorni di tensione, dopo i ripetuti allarmi serpeggiati al Cardarelli dove una dozzina di primari del padiglione emergenza sono risultati positivi al coronavirus e alcuni di essi anche ricoverati in serie condizioni. Sono ripetute le chiusure e aperture dei reparti per le sanificazioni nelle corsie che si sono succedute negli ultimi giorni dove si sono registrati vari casi di positività al Covid-19 anche in pazienti ricoverati nello steso reparto Utic diretto dal dirigente medico che ha lanciato le accuse».«Ciononostante - avverte un operatore del pronto soccorso del più grande ospedale del Mezzogiorno - non siamo nè traditori nè vigliacchi ma tutti qui in trincea giorno e notte con mezzi di protezione inadeguati forniti dalla Protezione civile, a svolgere il nostro dovere fino in fondo. Siamo non solo amareggiati ma ci sentiamo calunniati da chi ha voluto dipingere una realtà che è esattamente opposta a quella rappresentata. Medici e operatori di questo ospedale sono un esempio di dedizione e professionalità. Nessuno può permettersi di infangare il nostro lavoro in questo modo, quanto detto e quanto in queste ore viene rilanciato da tutti i media nazionmali non corrisponde assolutamente al vero, alla realtà del nostro lavoro quotidiano che prestiamo per questa azienda e per i cittadini malati. È il decreto stesso del governo a stabilire che situazioni di precarietà di salute vanno autodenunciate astenendosi dal lavoro. Qui ci sono uomini e donne, medici e infermieri fino all'ultimo degli operatori che si stanno facendo in quattro per reggere le sorti della Sanità e di questo ospedale per gravi patologie che continuano a verificarsi nonostante l'emergenza Coronavirus».e al suo personale sanitario i questo momento di grande difficoltà che vede tutti in prima linea a rischio della propira salute. «Siamo pronti a denunciare e perseguire in tutte le sedi il danno che ci viene arrecato con accuse infondate - avverte un sindacalista che non vuole aggiunge altro - posso solo dire che vedo anche infermieri al mio fianco nei turni di lavoro che con l'affido dei figli a carico per separazoni e divorzi li lasciano a casa e vengono qui a lavorare anche oltre l'orario del turno di lavoro per garantire il presidio di salute che questo ospedale modello rappresenta per tutta la Sanità campana. Se c'è qualcuno, e sono poche unità, in malattia è perché una circolare ha consigliato a tutti coloro che sono convalescenti, diabetici, affetti da malattie croniche e invalidanti, di astenersi dal lavoro onde evitare di diventare un problema ulteriore in caso di contagi. Tutte posizioni certificate e documentate fino a prova contraria che si contano per non più di una trentina di casi che assommano all'1% assolutamente fisiologico in un'azienda che conta oltre 3000 dipendenti».«Difenderemo in tutte le sedi l'onorabilità di questa istituzione sanitaria modello della sanità non solo campana - dicono altri camici bianchi in prima linea nei vari reparti del dipartimento di emergenza - siamo oggetto di un linciaggio mediatico inaccettabile e senza precedenti, immotivato e per colpa di un nostro collega che senza alcuna prova ne giustificazione ha gettato fango sul nostro lavoro. Non ci stiamo. Se sarà provato che quello che viene rappresentato non è vero ne chiediamo le dimissioni.Siamo arrabbiatissimi. Io personalmente sto lavorando da giorni e non dormo la notte e non ci sto a essere considerato un vigliacco tantomeno un traditore. Chi mi indica così fa un torto che personalmente e sindacalmente intendo perseguire in tutte le sedi».