Coronavirus, a Napoli si dice messa sul tetto di una chiesa: tutti i fedeli ai balconi

Nelle chiese non si celebrano messe e così il sacerdote guida la preghiera dal tetto della parrocchia, mentre i fedeli partecipano affacciati ai balconi circostanti. È l'esperienza avviata nelle ultime ore dalla comunità di Santa Maria della Salute a Napoli, nata ieri «quasi per caso» come racconta don Lorenzo Fedele.





Oggi alle 18 c'è stata una preghiera di avvicinamento alla Pasqua a cui hanno assistito in tanti dai balconi vicini, fedeli di tutte le età tra cui alcuni bambini. Domenica ci sarà la messa: «Il cardinale Sepe - racconta don Lorenzo - ha approvato l'esperienza e il suo placet ci incoraggia». «Eravamo saliti sul tetto per provare l'altoparlante per il Rosario come aveva auspicato Papa Francesco e c'era tanta gente sui balconi. Era mezzogiorno e abbiamo deciso di recitare l'angelus e tutti hanno partecipato».Oggi alle 18 c'è stata una preghiera di avvicinamento alla Pasqua a cui hanno assistito in tanti dai balconi vicini, fedeli di tutte le età tra cui alcuni bambini. Domenica ci sarà la messa: «Il cardinale Sepe - racconta don Lorenzo - ha approvato l'esperienza e il suo placet ci incoraggia».

Ultimo aggiornamento: 20:06

