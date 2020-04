LEGGI ANCHE

Anm (Azienda napoletana mobilità) assicurerà domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, il servizio di bus e Funicolari Centrale e Montesanto fino alle ore 13, mentre la Linea 1 della metropolitana e la Funicolare di Chiaia resteranno chiuse per l'intera giornata.La modulazione del servizio di Pasqua nel periodo della pandemia Covid-19, è stata decisa da Anm in condivisione con l'Amministrazione comunale di Napoli «per contribuire al necessario stop degli spostamenti dei cittadini, in osservanza del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze della Regione Campania per limitare al massimo i contagi». La mobilità di alcune linee è stata comunque assicurata per dare la possibilità di muoversi a chi è chiamato ad attività lavorative indispensabili per la comunità.