C'è chi è stato sorpreso mentre si recava al lavoro alla guida di unpoiché sprovvisto di assicurazione e chi, come un, continuava a somministrare ai clienti prodotti nonostante i divieti. Ancora controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per l'emergenza Covid19 ; numerose le segnalazioni pervenute al numero «117». In particolare, il Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Napoli ha operato nel fine settimana il monitoraggio delle aree più sensibili del(via Caracciolo, via Toledo, Marechiaro) e dei quartieri più popolari rilevando 8 violazioni.Controlli sono stati messi in atto anche dal Gruppo diche nel fine settimana ha segnalato alla Prefettura 9 persone prive di legittime motivazioni allo spostamento; tra i verbalizzati tre soggetti individuati a Caivano provenienti dalle province di Napoli, Caserta ed Avellino, individuati mentre acquistavano nel Parco Verde stupefacente per uso personale. Sanzionati, con una multa di oltre 1.000 euro ciascuno, due esercizi commerciali di Cardito ( Napoli) sorpresi a venderesenza esporre al pubblico i relativi prezzi di vendita.