Coronavirus a Napoli, dipendente della Municipalità Chiaia positivo: «Vogliamo sicurezza»

«Un nuovo caso di coronavirus, è un dipendente della Municipalità 1, Chaia». È quanto fanno sapere, in una nota congiunta, le segreterie sindacali Fp Cisl, Uil Fpl e Csa. «Il dipendente è attualmente ricoverato nell'Ospedale Cotugno - dicono - e la sua famiglia è in quarantena». «Siamo stati inascoltati - sottolineano - nel chiedere regole certe, univoche e tutele per dipendenti e cittadini».

«Risulta che i colleghi di lavoro entrati in contatto con il dipendente Covid positivo, siano rimasti in servizio - evidenziano - preferendo alla ragione e alla prudenza di affidarsi alla buona sorte». «In una attività che prevede contatto con il pubblico è indispensabile fornire i dispositivi di protezione individuale e le barriere in plexiglass - aggiungono - Chiediamo di conoscere con immediatezza i provvedimenti adottati in materia di sicurezza sul lavoro e contenimento Covid-19 e lo stato della fornitura di Dpi, liquido-gel igienizzante, igienizzazione strumenti di lavoro, messa in atto di divisori in plexiglass, modalità di utilizzo degli spazi comuni nel rispetto del distanziamento e data ultima sanificazione». «Esporre lavoratori e cittadini alla pandemia, crea responsabilità penali e civili - concludono - Qualcuno se ne assumerà le conseguenze».



Ultimo aggiornamento: 16:08

