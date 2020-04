Coronavirus, la Municipalità di Chiaia e Posillipo distribuisce 651 spese solidali

LEGGI ANCHE

NAPOLI - «Siamo giunti alla quarta settimana della spesa solidale nella prima Municipalità e fino ad ora abbiamo già distribuito 651 spese, grazie alla solidarietà dei cittadini».«Nello specifico – spiega de Giovanni - 436 sono stati i buoni di 50 euro donati alle famiglie in difficoltà, direttamente presso gli esercizi commerciali convenzionati; 215 le spese consegnate a casa. In questa settimana abbiamo ricevuto ancora 250 chiamate di famiglie bisognose. Quelle che ci hanno contattato sono state oggetto di interlocuzione con i servizi sociali, Caritas e parrocchie, e così ci siamo accertati del loro reale bisogno, il nostro aiuto continuerà ancora nelle prossime settimane. Il 100% di ciò che ci è stato donato è destinato esclusivamente ad acquisti alimentari e farmaci per i poveri del nostro territorio».: donando anche una piccola somma tramite un bonifico bancario con la causale «Spesa solidale prima Municipalità» presso Banca Etica (Iban: IT47f0501803400000016842304) intestato a: Lilliput società cooperativa sociale onlus; oppure le famiglie che ne hanno necessità possono contattare direttamente lo 081/7426504 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.