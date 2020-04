Coronavirus a Napoli, pacchi di cibo e pasti caldi distribuiti davanti all’Albergo dei poveri

Cestini con provviste di cibo e pasti caldi per clochard e persone in difficoltà. Un servizio - quello messo in campo dalle quattro parrocchie dei Ponti Rossi - che questa mattina ha visto coinvolti decine di senzatetto dell’area di piazza Carlo III.



Un momento di solidarietà sulle scalinate dell’Albergo dei poveri che - come simbolo del quartiere - non è stato scelto a caso dagli operatori sociali.

LEGGI ANCHE Coronavirus, si arrende anche la birra Corona: produzione sospesa fino a fine mese

«Consegnamo cibo alle mense della parrocchia - dichiara Gianni Scalamogna coordinatore delle mense caritas della diocesi di Napoli - ma adesso è venuto il momento di scendere in strada. Vogliamo farlo qui perché questa struttura rappresenta la nostra volontà di aiutare chi è in difficoltà ed è un luogo centrale per tutti. In questa periodo abbiamo avuto un incremento di quasi 800 persone in più rispetto al passato. Siamo passati dai 1.200 ai 2.000 bisognosi in un solo mese. Sono numeri impressionanti e che danno l’idea dell’emergenza che stiamo affrontando ed a cui dobbiamo rispondere tutti insieme. Oggi iniziamo un percorso nuovo in strada, lontano dalle solite mense, che speriamo possa essere un’eccezione. Ci auguriamo di tornare quanto prima alla vecchia vita ed alla riduzione del numero di persone in strada e bisognose di aiuto».

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA