Divieti? No, grazie. A Napoli i provvedimenti anti-Covid non fermano la voglia di giocare al pallone: un gruppo di ragazzini ha organizzato stasera una partita di calcio in piazza Municipio, a due passi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune.

Ultimo aggiornamento: 22:39

