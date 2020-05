Coronavirus a Napoli: «Palestre senza certezze, meglio la ginnastica sulla spiaggia»

Pronti a ripartire con l'attività i titolari delle palestre napoletane, anche se una data ufficiale per la riapertura ancora non c'è. In tanti sperano di tornare operativi dal 18 maggio ma non è per nulla sicuro, anzi: al momento tutto lascerebbe pensare a un possibile rinvio alla fine del mese. Intanto, c'è chi si sta giustamente organizzando in maniera alternativa: a partire dallo scorso lunedì, tutti i giorni dispari, dalle 18 alle 20, la Pro-fighting Napoli Club invita chi ha voglia di fare un po' di ginnastica a partecipare ai corsi in programma sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Cinque euro a persona - una quota che gli allenatori definiscono simbolica - per circa un'ora di corpo libero: «È stato un gran successo - racconta Luca Donadio, che con Andrea Paesano e Ivan Milone gestisce la palestra di via Andrea d'Isernia - al punto che oggi cominceremo le lezioni alle 17 e non più alle 18. In attesa di riaprire le nostre strutture abbiamo pensato di ricominciare così: all'aperto e in totale sicurezza». Otto persone alla volta e non di più - spiega meglio Luca Donadio - a debita distanza uno dall'altro, a due passi dal mare e senza bisogno di essere iscritti al nostro club».

IL VADEMECUM

Scalda i motori anche la Virgin che ha stilato un vero e proprio decalogo di comportamento nel quale vengono illustrate le misure igienico-sanitarie che saranno adottate alla riapertura dei villaggi fitness (38 in tutta Italia). «Siamo pronti a ripartire il prima possibile - spiega Irene De Bernardi, account manager della Virgin - naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza». Tra le nuove regole: l'incremento delle misure per il ricambio d'aria, il potenziamento di sanificazione e igienizzazione, l'intensificazione dei controlli chimici e microbiologici in piscina e nell'area relax. Poi l'ampliamento degli orari di apertura dei club, la riorganizzazione del palinsesto corsi e soprattutto il distanziamento dei macchinari in gym floor: «Gli attrezzi - aggiunge Irene De Bernardi - verranno sanificati e igienizzati prima e dopo l'uso, così come stiamo modificando la didattica di allenamento per evitare la condivisione degli stessi attrezzi». Insomma, si sta facendo tutto il possibile per riaprire, senza rischi, le palestre anche se - è opinione comune tra i gestori delle attività sportive - la stagione ormai volge al termine e tra gli utenti c'è molta diffidenza, ragione per cui la Pro-fighting Napoli Club ha scelto di tentare la strada degli allenamenti all'aperto. Tra le regole che dovrebbero essere uguali per tutti: l'uso delle mascherine protettive per staff e soci e il gel disinfettante all'ingresso dei locali e nelle aree comuni. Ma si tratta ancora di ipotesi, ad oggi nessuna indicazione ufficiale è pervenuta a chi gestisce i centri ginnici: «È tutto molto vago - dice Giovanni Alloggio, comproprietario e personal trainer della Virtus in via Petrarca - a cominciare dalla riapertura. C'è chi parla del 18 maggio, chi invece del 25. Quel che è certo è che non sarà semplice».

I COSTI

Far funzionare una palestra ha un costo non di poco conto, oggi più che mai: al canone di locazione, agli stipendi di chi ci lavora, e alle normali spese di gestione e manutenzione, bisognerà aggiungere quelle della messa in sicurezza, dalle sanificazioni agli adeguamenti sanitari imposti da decreti e ordinanze: «Noi apriremo certamente - aggiunge Alloggio - anche se non credo ci sia la convenienza economica per farlo. Ho sentito dire che bisognerà mantenere la distanza di due metri dal proprio allenatore e, tra una persona e l'altra, si dovranno contare almeno sette metri quadrati di spazio». In pratica significa che a fare ginnastica potranno essere non più di sei/sette persone alla volta, in caso di palestre non particolarmente grandi. Vale a dire guadagni ridotti e grande impegno per mettersi in regola con le norme anti-Covid. «Abbiamo anche saputo che non sarà possibile usufruire degli spogliatoi - conclude Alloggio - così come si dovranno definire percorsi privilegiati per entrate e uscire dalla palestra. In pratica: chi sta andando via non dovrà incrociare chi invece è pronto a entrare. Non ho ben capito se sarà obbligatorio indossare la mascherina durante gli allenamenti, in questo caso preferisco non pensarci».



