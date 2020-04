Fase due a Napoli, è subito caos; blitz dei vigili da Puok Burger Store: «Non ci fanno consegnare»

Comincia la fase due, dopo oltre un mese di lockdown in Italia; riaprono locali e ristorazione seppure solo per l'asporto. Dovrebbe essere un momento di svolta, eppure a Napoli è il caos, da come racconta Egidio Cerrone, uno degli indiscussi re dei panini della città, titolare di quel Puok e Med che spopola sia al Vomero sia al centro storico. Quel che è accaduto lo denuncia Cerrone stesso, con tanto di mascherina, in un video postato sulla sua pagina facebook.

«Stavamo per aprire alle 19, i ragazzi erano pronti per le consegne quando ci hanno fermato e ci hanno detto che attività come la nostra non potevano riaprire. Per il delivery non possiamo aprire ma solo per la ristorazione. Anche i vigili ci hanno detto che è una situazione assurda ma è così. Stanno mandando il tilt una città. Non si puo far organizzare tutti e creare il caos mezzora prima. Siamo ancora in attesa di sapere cosa fare. Vincenzo De Luca fai presto».

