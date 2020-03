LEGGI ANCHE

Esercitava l'attività di parrucchiere incurante dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza Covid-19 . È successo ad, dove la Guardia di Finanza ha scoperto un 20enne che esercitava l'attività in un locale di 70 mq, a. All'interno le Fiamme Gialle hanno riscontrato la presenza di un cliente e verificato la contestuale assenza dei requisiti igienico-sanitari e di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività.Al termine, sia il parrucchiere abusivo che il cliente sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il titolare dell'attività abusiva è stato inoltre denunciato anche per le violazioni previste dalla normativa in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'immobile è stato sottoposto a sequestro, così come tutte le attrezzature professionali per l'esercizio dell'attività.