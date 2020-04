Coronavirus, a Pasquetta, il sole è una beffa ma i napoletani restano a casa

Il sole c’è, ed è una novità, così come per Napoli è una novità la quarantena di pasquetta 2020. Tutti chiusi in casa, in controtendenza con quanto visto nell’ultima decade, una città serrata che rispetta le regole e aspetta tempi migliori. I controlli spiegati nel weekend sono stati importanti, ma non c’è stato alcun problema per le forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, 5 nuovi casi e un decesso. In tutto 784 i positivi

La cittadinanza è ligia al dovere, dai quartieri del centro fino alla collina del Vomero, da Napoli Est a Posillipo. L’odore di brace viene fuori dalle finestre, ma nulla più.



Appesi ai balconi della città i messaggi di forza reciproca che Napoli ha saputo darsi nelle ultime settimane. E il 3 maggio, termine ultimo di questa prima fase di lockdown (almeno per ora) sembra ancora lontano.

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA