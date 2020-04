Coronavirus a Napoli, cresce la paura del contagio: «Malati di tumore rinunciano a cure»

In questi giorni di emergenza coronavirus accade anche che chi soffre di gravi patologie rinunci alle cure per timore di essere contagiato. È il caso dei pazienti affetti da tumori maligni della cute, molti dei quali preferiscono sottrarsi a terapie e controlli per non correre il rischio di contrarre il virus. A lanciare l'allarme è Francesco D'Andrea, presidente della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, nonché direttore del reparto di Chirurgia plastica dell'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» di Napoli.

«Nonostante in tutti presidi ospedalieri nazionali la chirurgia plastica stia garantendo, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, tutte le attività urgenti e indifferibili - spiega D'Andrea - viene segnalata dai nostri soci una riduzione di pazienti per quel che riguarda le patologie oncologiche di nostra competenza: tumori cutanei, mammari e melanomi. Molte di queste persone temono il pericolo coronavirus e, di conseguenza, preferiscono non continuare le cure di cui hanno bisogno».D'Andrea sottolinea però «che nonostante le strutture ospedaliere coinvolte dall'emergenza abbiano pazienti Covid ricoverati, esistono percorsi dedicati per garantire la sicurezza dei pazienti affetti da altre patologie e tutti questi pazienti prima del ricovero vengono sottoposti ad un approfondito triage per evidenziare preventivamente il sospetto di infezione virale in corso e nel caso procedere al loro isolamento. Sono orgoglioso inoltre - conclude D'Andrea - di segnalare che molti nostri soci, indifferentemente liberi professionisti, giovani specializzandi, ospedalieri e universitari, nelle zone maggiormente in difficoltà si siano resi disponibili a lasciare il ruolo di chirurgo plastico per ricoprire quello dell'operatore volontario al servizio dei malati Covid».

