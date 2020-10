Covid a Napoli, periferie senza regole: mercati e bus abusivi, niente mascherine

Il Nordest è un concetto dai contorni indefiniti, se lo applichi all’Italia pensi subito al Triveneto che si lamenta di essere la sola locomotiva d’Italia ma intanto cerca di fregare il fisco, se lo restringi alla città di Napoli ti infili nella periferia che soffre: Secondigliano, San Pietro a Patierno, Scampia, Piscinola.

Ci siamo avventurati in quella periferia che lotta e si dibatte, dopo che il presidente della settima municipalità, preoccupato per l’avanzata a grosse falcate del Coronavirus, ha chiesto la chiusura delle scuole per limitare i contagi. Una proposta choc che è servita ad accendere un faro: guardate anche verso di noi e pensate a darci una mano prima che il virus abbia la meglio.

Ti infili nelle strade di quei quartieri pensando di scovare una folla di napoletani insofferenti alle regole, senza mascherina e accalcati gli uni sugli altri, ti imbatti in una massa che vive con la mascherina e chiede se può entrare nel negozio o se c’è già un altro cliente dentro. Poi svolti un angolo e trovi quel mondo pericoloso che racconta il presidente della settima municipalità, Maurizio Moschetti e che fa tremare i polsi anche a quello dell’ottava municipalità, Apostolos Paipais il quale lancia un nuovo allarme e una richiesta disperata: «C’è bisogno di un presidio costante della protezione Civile sul territorio, abbiamo la necessità di ampliare il fronte dei controlli, dei tamponi, delle verifiche su persone che hanno bisogno di uscire di casa perché vivono alla giornata ma che devono essere tenute sotto controllo. Ovviamente il presidio, secondo me, andrebbe allargato a tutta la città, non solo a certi quartieri».



Così passi da un Corso Secondigliano che sembra la Svizzera per ordine e rispetto delle regole, adove la zona del cimitero è un suk di affollamenti, baci, abbracci e zero mascherine; scivoli dacon il Nino D’Angelo di Jorit che osserva un popolo di napoletani silenzioso e con mascherina sul volto, al mercatino dinel quale praticamente nessun venditore indossa protezioni e la maggior parte degli acquirenti porta la mascherina abbassata sotto al mento: «Ma lei che va trovando, qua non si respira con questa cosa sulla faccia».

Di primo acchito pensi che la situazione è identica a quella degli altri quartieri, una massa di persone rispettose in balìa di un gruppetto di indisciplinati. Poi vedi passare il tre ruote di uno svuotacantine e ripensi all’allarme dei presidenti di municipalità: «Ho appena fatto lo sfratto di un garage a Capodimonte - sorride Gennaro senza mascherina - non ho paura del virus anche se da me, ai sette palazzi, dicono che ci sono un sacco di persone chiuse in casa. Ma io che devo fare? Non lo so se loro sono contagiati, io so che mi sento bene e se non scendo a lavorare, a casa mia non si mangia».



Gennaro racconta la sua vita senza paura del virus accostato a bordo marciapiede. Un clacson lo costringe ad andare via, accosta un minibus dal quale scendono tre persone, una donna sale e mette una moneta nelle mani del conducente, è uno dei tanti bus abusivi che in questa zona, soprattutto fra Chiaiano e Marano, dominano il mercato dei trasporti.

Osservi l’evento, dai uno sguardo nel pulmino dove fra sette passeggeri solo una donna anziana porta la mascherina, e pensi che probabilmente uno dei possibili focolai imprevisti può essere proprio questo: quanti bus abusivi ci sono? Quali sono le regole imposte per rispettare le norme anticovid? La prima domanda è retorica: nessuno sa quanti abusivi del trasporto esistono a Napoli, nemmeno chi dovrebbe controllare il fenomeno. La seconda domanda pure è retorica: secondo voi quando si sale su un bus abusivo c’è chi impone le norme anticovid?

La curiosità prende il sopravvento. Parte l’inseguimento. Alla prima svolta c’è una fermata, sale una coppia anziana che porta la mascherina ma, appena seduti, entrambi se ne liberano, come se lì dentro fosse tutto asettico. Al secondo stop scendono due donne senza mascherina. Poi il percorso si allunga. C’è quasi un chilometro prima della terza fermata abusiva che segue le paline del trasporto ufficiale. Scende la coppia anziana, in fretta rimettono la mascherina ché all’aperto bisogna indossarla ma dentro al minibus abusivo non ce n’è necessità. Capito perché bisogna preoccuparsi?



Ultimo aggiornamento: 08:00

