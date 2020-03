Coronavirus, va in giro a Napoli con pistola completa di cartucce: arrestato

LEGGI ANCHE

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Duca degli Abruzzi una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi lanciando un borsello sotto un balcone. I poliziotti hanno bloccato l’uomo e recuperato l'oggetto di cui si era disfatto, risultato contenere una pistola semiautomatica con matricola abrasa completa di caricatore con 7 cartucce calibro 9mm.per porto abusivo di arma clandestina e ricettazione, nonché sanzionato per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. del 27 marzo 2020.